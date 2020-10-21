الاتفاق يواصل التحضير للعين.. والمالكي يواجه الإعلام

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي وذلك تحضيراً لاستضافة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

من جهة ثانية يعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي إلى جانب اللاعب حسين حلواني مؤتمراً صحفياً عند الساعة 5:45 من مساء يوم غدٍ الخميس بقاعة المؤتمرات بالنادي، وذلك للحديث عن مواجهة الاتفاق مع ضيفه العين والتي ستجمعهما مساء السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.