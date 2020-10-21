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فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة فقط من كل أسبوع حتى نهاية 2020

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فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة فقط من كل أسبوع حتى نهاية 2020 فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة فقط من كل أسبوع حتى نهاية 2020

جى بي سي نيوز :- أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، الثلاثاء، عن فرض حظر التجول الشامل حتى نهاية العام الحالي يوم الجمعة فقط من كل أسبوع.

وذكر خلال مؤتمر صحفي أن ساعات حظر التجول في الأيام الأخرى، ستبدأ من العاشرة مساء للمؤسسات، والحادية عشرة للأفراد، وحتى السادسة صباحاً، اعتبارا من السبت المقبل.

وقال رئيس الوزراء إن اللجنة الإطاريّة العليا للتعامل مع وباء كورونا أنهت للتوّ اجتماعاً أفضى إلى ضرورة التوجّه إلى إجراءات تخفيفيّة حتى نهاية العام.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة أشار إلى توافق مع المدارس الخاصّة على تخفيض الرسوم الدراسية بواقع 15٪؜ خلال فترة التعليم عن بعد.

وتحدث عن استمرار دوام المدارس والمراكز الثقافية ومعاهد التدريب المهني عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال الخصاونة إن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا وزيادة مخزونها من لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وذكر رئيس الوزراء أنه سيتم إصدار أوامر دفاع تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.

جي بي سي نيوز

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