أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين يزور النادي الأهلي

Print
وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين يزور النادي الأهلي وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين يزور النادي الأهلي
من أجل الاطلاع على الخطط المستقبلية

وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين يزور النادي الأهلي

زار وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين مقر النادي الأهلي مساء اليوم وتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق والمدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبد العزيز الحميدي.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، ونائبه الدكتور ياسر محروس، والرئيس التنفيذي وليد سلطان، والمشرف العام على كرة القدم طارق كيال، وعضو مجلس الإدارة ومسؤول الاستثمار المهندس طارق خليفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي تقوم بها رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين الرابطة والنادي خلال الفترة المقبلة والاطلاع على الخطط المستقبلية للرابطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد

حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد

"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد

"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

شبكة عيون الإخبارية