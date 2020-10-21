﻿رئيس وزراء أرمينيا: لا يوجد حل دبلوماسي للصراع مع أذربيجان

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قبل يومَيْن من محادثات واشنطن

ذكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأربعاء أنه لا يرى إمكانية لحل دبلوماسي في هذه المرحلة من الصراع مع أذربيجان بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ الجبلي.

وقال "باشينيان": "علينا أن ندرك أن قضية كاراباخ، على الأقل في هذه المرحلة، ولفترة طويلة جدًّا، لا يمكن أن يكون لها حل دبلوماسي"، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف: "كل ما هو مقبول دبلوماسيًّا للجانب الأرميني لم يعد مقبولاً لأذربيجان بعد الآن".

ومن المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان بشكل منفصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن الجمعة المقبلة لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار.