أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة يستقبل وفد مستشفى النقاهة

Print
اطلع على البرامج والفصول التعليمية المختلفة والقسم الطبي

مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة يستقبل وفد مستشفى النقاهة

استقبل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة، مدير عام مستشفى النقاهة بالمنطقة وليد آل بركات، والوفد الطبي المرافق له.

واستمع الوفد خلال الزيارة لشرح من مدير مركز الجمعية أحمد عيسى الزهراني، عن الخدمات التي يقدمها المركز.

وتجول الوفد داخل القسم التعليمي واطلع على البرامج والفصول التعليمية المختلفة، وزار القسم الطبي وعياداته المختلفة، واطلع على جميع الخدمات الطبية والتأهيلية والعلاجية والاجتماعية التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة الموجودة بالمركز، والنتائج والإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية.

وأعرب وليد آل بركات عن مدى سعادته بما شاهده من جهود كبيرة وخدمات مجودة.

وعبّر عن فخره واعتزازه بالجمعية ورسالتها النبيلة، مبينًا أن العمل الذي شاهده يؤكد نجاح الخدمة المقدمة لهذه الفئة الغالية.

وأكد دعم مستشفى النقاهة لأهداف المركز وأنشطته في جميع الخدمات والمجالات التعاونية المتاحة، وأن تكون شريكًا استراتيجيًّا وداعمًا للجمعية في أعمالها ومناشطها.

ومن جهته عبّر مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد الزهراني، باسم جميع أطفال المركز ومنسوبيه، عن شكره الجزيل لمدير مستشفى النقاهة والكادر المرافق على هذه اللفتة الإنسانية وغير المستغربة منهم.

وثمّن الزيارة وكرم المساندة والدعم من خلال ما اتفق عليه حيال عمل اتفاقية تعاون مشتركة لدعم العيادات الطبية بالمركز ومساندتها وعمل مبادرات وبرامج مشتركة داعمة لأنشطة وخدمات مركز الجمعية الموجهة لخدمة أبناء منطقة الباحة من الأطفال ذوي الإعاقة.

مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة يستقبل وفد مستشفى النقاهة

مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة يستقبل وفد مستشفى النقاهة

مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة يستقبل وفد مستشفى النقاهة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

شبكة عيون الإخبارية