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#طيران_اديل يضيف مطار حائل لشبكة رحلاته الجوية

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#طيران_اديل يضيف مطار حائل لشبكة رحلاته الجوية #طيران_اديل يضيف مطار حائل لشبكة رحلاته الجوية
بسعر يبدأ من ١٤٩ ريالاً

#طيران_اديل يضيف مطار حائل لشبكة رحلاته الجوية

أعلن "طيران أديل" أحدث طيران اقتصادي بالمملكة، عن تحديث على رحلاته الجوية المتنامية شملت عودة إضافة مطار حائل لحركة التشغيل، وذلك بواقع رحلة يومياً من وإلى العاصمة الرياض، وفي توقيت ملائم يلبي رغبات وتطلعات واحتياجات زوار وقاطني المنطقة.

وتحمل الرحلة الجديدة المخصصة لخدمة الأهالي والمقيمين في منطقة حائل الرقم F34242، والتي تنطلق من مطار الملك خالد بالرياض عند الساعة الخامسة والنصف عصراً لتصل مطار حائل عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، مستغرقةً زمن طيران قدره ساعة وخمس عشرة دقيقة.

كما تحمل رحلة العودة من مطار حائل إلى مطار الملك خالد بالرياض الرقم F34245 والتي تغادر مطار حائل عند الساعة الساعة السابعة وأربعين دقيقة لتصل الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء.

هذا وتتميز الرحلة الجديدة لمطار حائل، إضافةً إلى توقيتها المتميز أيضاً، بعروض رائعة وتشجيعية؛ حيث تبدأ من ١٤٩ ريالاً، وهي متوفرة حالياً للحجز والدفع وذلك عبر زيارة موقع "طيرن أديل" الإلكتروني www.flyadeal.com الذي يوفر كافة الخدمات ويتمتع بإمكانات متعددة، والتي توفر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات الحجز والدفع وإصدارات بطاقات الصعود آلياً، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن عودة إضافة رحلة حائل إلى منظومة التشغيل لرحلات طيران أديل، وما سيتبعها من خطوات إيجابية مستقبلية تأتي في إطار الخطة الموضوعة لعودة كافة رحلات الشركة إلى حجم التشغيل الطبيعي، وذلك قبل جائحة كورونا من خلال إطار زمني ووفق الالتزام بكافة التدابير والاحترازات والإجراءات الصحية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة.

هذا ويتضمن أسطول "طيران أديل" الحالي (١٢) طائرة حديثة تحلق بتميز في سماء الوطن، وذلك لخدمة (١٠) محطات داخلية هي: (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة، حائل، جازان، أبها، تبوك، الطائف)؛ حيث تقدم رحلات جوية بأسعار تنافسية تحت شعار #سافربأقلالاسعار.طيران أديل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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