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الكويت تسجل 813 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت تسجل 813 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت تسجل 813 إصابة جديدة بـ"كورونا"
7 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 721 شخصًا

الكويت تسجل 813 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 118,531، في حين سجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 721 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 130 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7894 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 718 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109916 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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