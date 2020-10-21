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"السواحه": "نيوم" ستكون إحدى أهم الوجهات لاستخدام الطاقة النظيفة

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"السواحه": "نيوم" ستكون إحدى أهم الوجهات لاستخدام الطاقة النظيفة "السواحه": "نيوم" ستكون إحدى أهم الوجهات لاستخدام الطاقة النظيفة
قال: الفرصة سانحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظم الصحية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن هناك فرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظم الصحية.

وقال "السواحه" خلال كلمته غلى هامش انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، اليوم: "نيوم" ستكون إحدى أهم الوجهات لاستخدام الطاقة النظيفة.

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" أكثر من 200 خبيرٍ وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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