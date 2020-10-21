أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غداً.. 3 بطولات في الرياض وجدة والخبر مع انطلاق موسم التنس

Print
غداً.. 3 بطولات في الرياض وجدة والخبر مع انطلاق موسم التنس غداً.. 3 بطولات في الرياض وجدة والخبر مع انطلاق موسم التنس
الاتحاد يكلّف حمد البرقان وموسى القحطاني وجاسم عقاقه كحكّام

غداً.. 3 بطولات في الرياض وجدة والخبر مع انطلاق موسم التنس

يفتتح الاتحاد السعودي للتنس، غداً، موسمه الرياضي الحالي 1442هـ بتنظيم بطولات الفردي للأندية بالرياض وجدة والدمام للدرجات الثلاث الأولى والشباب والناشئين.

وسُتقام على ملاعب الاتحاد بالرياض البطولة الفردية لأندية "الرياض والخرج وشقراء والدوادمي والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمجمعة والزلفي وحائل"، فيما تستضيف ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة منافسات البطولة الفردية لأندية "جدة ومكة والطائف وتبوك وينبع والباحة ونجران وعسير والمدينة وجازان".

وعلى ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة؛ تقام البطولة الفردية لأندية "الدمام والأحساء والقطيف والخبر وحفر الباطن والجبيل".

وكلّف الاتحاد السعودي للتنس الحكام حمد البرقان وموسى القحطاني وجاسم عقاقه كحكام عاميين لهذه البطولات.الاتحاد السعودي للتنس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية"

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية

شبكة عيون الإخبارية