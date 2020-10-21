"كلكم ستموتون".. شاهد ما فعلته راكبة على متن الطائرة

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جنون كورونا ينتهي باعتقال من قِبَل الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوًرا لمسافرة في إيرلندا الشمالية رفضت ارتداء الكمامة الواقية، وأقدمت على تصرف غريب حين شرعت تسعل في وجوه الركاب الآخرين.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية؛ فإن السيدة لم يتم الكشف عن هويتها، وكانت مسافرة على متن خطوط شركة "إيزي جيت" من مطار بلفاست إلى مدينة إدنبره، وقد رفضت ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويُظهر المقطع المصور تلك السيدة وكأنها أصيبت بحالة من الجنون وهي تصرخ على المسافرين قائلة: "كلكم سوف تموتون.. الجميع سوف يموت".

وحسب الصحيفة؛ فقد وقع الحادث في 18 أكتوبر الجاري؛ مشيرة إلى أن المرأة بدأت بالسعال في وجوه المسافرين، قبل أن يتمكن عناصر الشرطة من اعتقالها وإنزالها من على متن الطائرة.

ولاحقًا، أفادت شركة إيزي جيت، أن الشرطة صعدت إلى الطائرة بسبب "راكب مزعج" رفض ارتداء الكمامة.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: "تماشيًّا مع إرشادات السلامة؛ يتعين على جميع الركاب حاليًّا إحضار كمامة وجه وارتداؤها قبل الصعود إلى الطائرة، وعدم خلعها إلا أثناء تناول وجبة الطعام أو عند شرب الماء".

وتابع: "يتلقى الركاب تعليمات واضحة قبل السفر وعبر الإعلانات على متن الطائرة؛ للتأكد من أنهم على دراية بهذا الأمر"؛ مردفًا: "لن نتسامح مع السلوك التخريبي تجاه الركاب والطاقم".