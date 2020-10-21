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صور من زاوية أخرى.. هنا حقيقة مبنى "خيرية أبو عريش" المثير للجدل

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"الأقصم": الصور المتداولة مغايرة والمبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل مختصين

صور من زاوية أخرى.. هنا حقيقة مبنى

حصلت "سبق" على صور توضح مبنى جمعية البر الخيرية "الوقفي" بأبو عريش من عدة زوايا توضح حقيقة المبنى الذي يقع على شارعين بمساحة كبيرة، عكس ما تم تداوله أخيراً وفق الصورة التي تم التقاطها من زاوية ضيقة تبين ظهوره بتصميم غريب، ما تسبّب في إثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم، إن الصور المتداولة كانت مغايرة، وأن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها، مؤكداً في مقطع متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

وكان الجار الملاصق للمبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش قد أثار الجدل في مواقع التواصل بسبب ما وصفه بتصميمه الغريب حيث أكد أنه كان من المعترضين على المبنى وعرض على الجمعية أرضاً عوضاً عنها بتكلفة 250 ألفاً لكنهم رفضوا.

وقال في مقطع فيديو إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى أن يسقط على منزله، مقدماً تعويضاً للجمعية بقطعة أرض شرط ألا يقام المبنى بهذا الشكل، ولكن جميع الشكاوى لم ترَ النور.

صور من زاوية أخرى.. هنا حقيقة مبنى

صور من زاوية أخرى.. هنا حقيقة مبنى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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