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هبوط النفط.. وبرنت عند 42.78 دولار للبرميل

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هبوط أسعار النفط.. وبرنت عند 42.78 دولار للبرميل هبوط النفط.. وبرنت عند 42.78 دولار للبرميل
انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.8%

هبوط أسعار النفط.. وبرنت عند 42.78 دولار للبرميل

تراجعت النفط خلال تعاملات الأربعاء وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام في أمريكا بأكثر من نصف مليون برميل الأسبوع الماضي، ومتابعة مستجدات "كورونا" في ظل استمرار زيادة الإصابات عالمياً.

وصرّح وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"؛ بأن بلاده لن تتخذ قرارات بشأن مستقبل اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج النفطي حتى اجتماع الشهر المقبل، مضيفاً: "سنلقي نظرة أعمق على الوضع في غضون شهر ثم سنخرج بموقف محدد بشأن الاتفاق".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.9% إلى 42.78 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة وفق رويترز.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% عند 41.36 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط بنحو 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من أكتوبر.

فيما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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