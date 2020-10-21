شاهد.. "مدني الخُبر" ينتشل جثة مقيم من تحت أنقاض مجمع السعيد

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من الجنسية البنجلاديشية.. إثر حادث انهيار جزئي لسقف المواقف الأرضية

تمكنت فرق الدفاع المدني بالخُبر من انتشال جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة.

وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر، انتشلت فرق البحث والإنقاذ بمدني #الخُبر جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة، تغمده الله بواسع رحمته.

وكان الدفاع المدني في الخُبر قد باشر -قبل يومين- حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

وقال الدفاع المدني حينها: تم إنقاذ شخصين محتجزين، ومازالت أعمال البحث مستمرة.

كما تم إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة.

الدفاع المدني