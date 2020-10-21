أخبار عاجلة

معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
في ذكرى الانتفاضة الشعبية.. آلاف العراقيين يحتجون ضد الفساد بساحة التحرير -
مدير "صحة بيشة" يصدر عدداً من القرارات الإدارية بالمحافظة -
رابطة العالم الإسلامي تُوقّع اتفاقية لإطلاق متاحف ومعارض السيرة النبوية في إندونيسيا -
الإيرادات 29.30 مليار ريال.. تفاصيل النتائج المالية لـ"سابك" للربع الثالث -
في ذكرى الانتفاضة الشعبية.. آلاف العراقيين يحتجون ضد الفساد بساحة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 3 آلاف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بـ"الظبية"

Print
أكثر من 3 آلاف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بـ"الظبية" أكثر من 3 آلاف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بـ"الظبية"
هدفت إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لأهميته

أكثر من 3 آلاف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بـ

اختتمت اليوم فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الرعاية الأولية بالظبية التابعة لمحافظة صبيا.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة يحيى معافا، أن الحملة، التي استمرت أسبوعاً، هدفت إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95 بالمئة، مشيراً إلى أن الحملة تضمنت محاضرات توعوية بأهمية وضرورة الفحص وأعراض المرض وكيفية الوقاية منه، مبيناً أن عدد المستفيدات بلغ أكثر من ٣٠٠٠ سيدة.سرطان الثدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل

معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل

شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين

شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين

"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن

"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن

"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة

"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة

شبكة عيون الإخبارية