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ARCO تستعرض المقتضيات القانونية والآثار النفسية لظاهرة تجنيد الأطفال

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ARCO تستعرض المقتضيات القانونية والآثار النفسية لظاهرة تجنيد الأطفال ARCO تستعرض المقتضيات القانونية والآثار النفسية لظاهرة تجنيد الأطفال
في ندوة تنظمها جامعة نايف اليوم:

ARCO تستعرض المقتضيات القانونية والآثار النفسية لظاهرة تجنيد الأطفال

بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ARCO، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ تطلق جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية غدًا الأربعاء ندوة علمية بعنوان "تجنيد الأطفال في مناطق الصراع".

يمثل الأمانة العامة للمنظمة في الندوة الدكتور محمد النادي، المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني، حيث يقدم ورقة عمل بعنوان "تجنيد الأطفال بين المقتضيات القانونية والممارسة العملية"؛ فيما تقدم رهاف السهلي، المشرفة على مركز المعلومات والدراسات والتوثيق، ورقة عمل بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة على استغلال الأطفال".

وتتمثل أهداف الندوة في تسليط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال، وتعزيز الإجراءات القانونية لحماية الأطفال وإعادة تأهيلهم؛ وتعميق الوعي الأمني والاجتماعي والإنساني والقانوني حول الظاهرة، واستعراض دور المنظمات الدولية وإنجازاتها في مجال مكافحة تجنيد الأطفال، وذلك من خلال أربعة محاور للندوة هي: التعريف بالظاهرة ودوافعها، وأطر وآليات الحماية الدولية للأطفال المجندين، ودور المنظمات في توفير الحماية لهم وإعادة تأهيلهم، والآثار والمسؤوليات المترتبة على ظاهرة تجنيدهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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