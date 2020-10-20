العايد: آلية لاستقبال القادمين عبر المعابر البرية قريبا .. ولا حظر طويلا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد إن الحكومة عقدت على مدى الأسبوع الماضي اجتماعات عديدة توصّلت من خلالها إلى سلسلة القرارات التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء.

وأكد العايد في مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء الثلاثاء، أنه وبناءً على المعطيات الصحيّة والوبائيّة، وبعد دراسة جميع الخيارات والآثار المترتّبة عنها؛ قرّرت الحكومة عدم فرض حظر التجوّل الشامل لمدد طويلة خلال هذه المرحلة.

وفيما يتعلّق بالحظر الشامل خلال نهاية الأسبوع، أوضح العايد أنه سيقتصر على يوم الجمعة فقط، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وحتّى نهاية العام الحالي، وفقاً للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الفترة الماضية.

وأشار العايد إلى تمديد ساعات حظر التجوّل الليلي المعتادة لتصبح من الساعة الحادية عشرة ليلاً للأفراد، والساعة العاشرة ليلاً للمنشآت، وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق للرابع والعشرين من تشرين الأوّل.

وقال إنه سيستمر دوام المدارس والجامعات والحضانات والمراكز الثقافية في جميع محافظات المملكة عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي ويعاد تقييم الوضع قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وفقاً لمعطيات الوضع الوبائي؛ علماً بأن وزارة التربية والتعليم توصلت إلى اتفاق مع المدارس الخاصة على تخفيض الرسوم الدراسية بما لا يقل عن (15%) عن الفترة التي يستمرّ فيها التعليم عن بُعد.

وشدد على أن الحكومة تقوم يمراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري، وبحسب المعطيات الوبائيّة وتطوراتها.

وأوضح العايد زيادة التقيد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مدى التقيد بأوامر الدفاع سواء في المنشآت التابعة للقطاع الخاص أو في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وسيصدر رئيس الوزراء أوامر دفاع جديدة لهذه الغاية، ستنشر تفاصيلها لاحقاً.

وأكد على التفعيل الفوري والحازم للعقوبات والغرامات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين بأوامر الدّفاع، أو الذين يسهمون بنقل العدوى إلى غيرهم.

ولفت العايد إلى اتخاذ بعض الإجراءات الميدانية وفي مقدمتها تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر وموظفي الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة بمراقبة التقيد بأوامر الدفاع والالتزام بإجراءات الوقاية وتحرير المخالفات بحق الموظفين أو المراجعين المخالفين، إضافة إلى زيادة أعداد المراقبين والمفتّشين على المنشآت، ووجود مرافقة من الأمن العام لهم، وتصوير المخالفات وتوثيقها.

وأشار إلى توجيه مديريّة الأمن العام بتكثيف الرقابة على راكبي المركبة الواحدة ومخالفة غير المرتدين للكمامات في حال كان عددهم أكثر من ثلاثة أشخاص، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة.

وشدد على إلزام المطاعم السياحيّة والشعبيّة بعدم السماح لأكثر من ستة أشخاص بالتواجد في صالاتها على طاولة واحدة، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين، وضمن طاقة استيعابيّة لا تزيد عن (50%) من مساحة المنشأة.

وأضاف أنه سيتم منع تقديم الأرجيلة في المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة، والسماح فقط بتقديمها في الأماكن الخارجية وبغض النظر عن حالة الطقس.

وبين العايد أن جميع القرارات التي نتخذها هدفها مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم وهذه القرارات خاضعة للمراجعة والتقييم الدوري ولدى الحكومة الشجاعة الكافية والجرأة لتعديلها أو التراجع عنها أو الاستمرار بها وفقاً لمعطيات الحالة الوبائية والظروف الصحية المستقبلية.

وختم حديثه بأن الحكومة ستعلن عن آليّة عودة الأردنيين عبر المعابر البريّة خلال الأسبوع الحالي.