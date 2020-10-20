الآسيوي : الهلال يفوز في استفتاء أكثر الأندية شعبية في السعودية

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النصر حل ثانياً والاتحاد والأهلي ثالثاً

فاز نادي الهلال في استفتاء أكثر الأندية شعبية في السعودية، والذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحظي الاستفتاء بنسبة متابعة كبيرة من عشاق كرة القدم في منطقة غرب آسيا، حيث جمع الهلال نسبة 49% من الأصوات، متقدماً على النصر صاحب المركز الثاني والذي جمع 33% من أصوات المشاركين.

وحل في المركز الثالث كل من الاتحاد والأهلي بنسبة 7% لكل منهما، في حين نال نادي الشباب 4% من أصوات المشاركين.

ميدانياً أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "أبها" عصر يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2020 م.

قبل بداية الحصة التدريبية عقد المدير الفني رازفان لوشيسكو اجتماعاً مرئياً باللاعبين ، وركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية ، حيث فرض " رازفان " عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية المنوعة ، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .



فيما واصل اللاعب مدالله العليان برنامجه التأهيلي المعد له مما يعني غيابه عن مواجهة أبها.