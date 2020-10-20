الاردن : إلقاء القبض على ١٤٢ شخصاً مطلوباً في ثالث أيام الحملات الأمنية .. بالصور

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جي بي سي نيوز :- اكدت مديرية الامن العام ان الحملات الأمنية المشتركة التي اوعز مدير الامن العام بتنفيذها افضت في يومها الثالث إلى القاء القبض على ١٤٢ شخصاً مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين .

وبينت المديرية ان الحملات الامنية مستمرة وفي مختلف المواقع للقبض على كافة الاشخاص المطلوبين والمشبوهين معربة عن شكرها وتقديرها لكافة أبناء الوطن الذين ابدو دعماً لرجال الامن وتعاونا كبيراً لتمكينهم من أداء عملهم في الحفاظ على امن وطمأنينة المجتمع .