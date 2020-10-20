"الحربي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه عضوًا بـ"الشورى"

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أكد أنه سيبذل قصارى الجهد لتحقيق طموحات ورؤى ولاة الأمر

رفع عضو مجلس الشورى اللواء ركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضواً بمجلس الشورى.‎

وقال "الحربي": صدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بتعييني عضواً بمجلس الشورى لَهو وسام فخر واعتزاز وثقة أعتز بها من القيادة الحكيمة، وحافز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة في تعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن.

وأضاف: لا يسعني إلا الدعاء لله عز وجل أن يكلل جهود الجميع بعونه وتوفيقه، وأن نكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن نحقق طموحات وتطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم على وطننا نعمة الاستقرار والأمن.