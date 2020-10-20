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أكاديمية مهد توقع أول شراكة سعودية.. مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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أكاديمية مهد توقع أول شراكة سعودية.. مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكاديمية مهد توقع أول شراكة سعودية.. مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أكاديمية مهد توقع أول شراكة سعودية.. مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

وقعت أكاديمية مهد الرياضية اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة؛ إذ تنقسم هذه الشراكة التي تبني أول علاقة استراتيجية بين الرياضة والاتحاد الأوروبي إلى قسمين، يتعلق الأول بإقامة برنامج دبلوم الإدارة التنفيذية لكرة القدم، والتي تمنح عادة للقادة الرياضيين النخبة حول العالم.

ويأتي منصب المدير التنفيذي والمدير الفني على رأس التخصصات المستفيدة من هذا البرنامج الذي ستقدمه الأكاديمية مجانًا؛ إيمانًا منها بضرورة تطوير الكفاءات الرياضية.

وستتولى مهد في الشق الثاني من الاتفاقية ترجمة الكتب والمناهج المعتمدة من -يويفا- بهدف إثراء المحتوى الرياضي العربي في ظل شحّ المواد الرياضية في المكتبات والمناهج العربية.

وأكد رئيس الأكاديمية عبدالله حماد أن هذه الخطوة انطلاقة حقيقية للدور الذي وُجِدَت من أجله -مهد- مضيفًا: "نسعد اليوم بتدشين شراكة واعدة مع إحدى أكثر المنظمات الرياضية نجاحًا على مستوى العالم، آملين أن تنعكس هذه الاتفاقية وغيرها على تحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال هذا المشروع الذي يعد أحد مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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