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سبت الجارة.. "طلاب مجمعة بني عيسى" دون تعليم بسبب غياب شبكات المحمول

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سبت الجارة.. "طلاب مجمعة بني عيسى" دون تعليم بسبب غياب شبكات المحمول سبت الجارة.. "طلاب مجمعة بني عيسى" دون تعليم بسبب غياب شبكات المحمول
ناشدوا عبر "سبق" وزارة التعليم وهيئة الاتصالات بالتدخل وإنهاء معاناتهم

سبت الجارة..

ما زال طلاب وطالبات قرية المجمعة ببني عيسى شمال مركز سبت الجارة محرومين من التعلم عن بُعد؛ بسبب غياب الاتصال وانعدام الإنترنت.

واشتكى أولياء أمور الطلاب لـ"سبق" معاناتهم مع انعدام الإنترنت وضعف الاتصالات الهاتفية؛ لافتين إلى أن عدم وجود أبراج قريبة من القرية، تسبب في تلك المعاناة، وعدم تمكن أبناء القرية من التعلم لمواكبة الظروف الحالية، وسوء الاتصال وعدم تجاوب الجهات المعنية في الاتصالات مع شكاواهم؛ خذلهم واضطرهم لإبقاء أبنائهم دون تعلم.

وناشدوا عبر "سبق" وزارة التعليم وهيئة الاتصالات بالتدخل وإيجاد حل لمعاناتهم.سبت الجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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