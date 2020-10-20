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مدير "الصحة العالمية": المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة

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مدير "الصحة العالمية": المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة مدير "الصحة العالمية": المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة
قال: ممتنون لمبادرة # بتسريع توفير أدوات مكافحة #كورونا

مدير

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، إن #المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة.

وأضاف: ممتنون لمبادرة #السعودية بتسريع توفير أدوات مكافحة #كورونا.

وقبل أيام أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، إثر تعهد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدّي لفيروس كورونا المستجد.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "شكراً للمملكة العربية السعودية لمساهمتها الإضافية بقيمة 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية ولمساعدتنا في الاستجابة معاً للمخاطر الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا وتعزيز دعمنا للبلدان ذات الأنظمة الصحية الهشة".

وكان غيبريسوس قد غرّد سابقاً حين قامت السعودية بدعم المنظمة بداية الجائحة: "أعبّر عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة، للحد من انتشار كوفيد-19 ودعم البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وجّه في مارس الماضي، بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس المستجد، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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