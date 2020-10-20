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صادم.. شاهد ما فعلته بقرة بهذا الهندي

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فيديو صادم.. شاهد ما فعلته بقرة بهذا الهندي صادم.. شاهد ما فعلته بقرة بهذا الهندي
ابتعد عن طريقها في البداية.. لكنها تبعته وحدث ما حدث

فيديو صادم.. شاهد ما فعلته بقرة بهذا الهندي

رغم كل ما فعلته هذه البقرة، لم يستطع أحد ضربها أو منعها من تناول الطعام الذي كان يحمله الرجل، فهي الحيوان المقدّس لدى الهندوس في الهند، أما البقرة فلم تكن تعرف عن هذه القداسة شيئاً عندما قرصها الجوع، فضربت الرجل وهي تحاول الوصول إلى ما في يديه من طعام أخضر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أصيب رجل في الهند بصدمة شديدة عندما نطحته بقرة بقرنيها ليطير في الهواء ويسقط داخل حفرة في الأرض.

وكانت كاميرات المراقبة قد التقطت هذه اللحظة المذهلة في منطقة شرق جودافاري بولاية أندرا براديش.

وحسب الفيديو الذي بثّته الصحيفة، فقبل ثوانٍ فقط، كان الرجل يسير بهدوء في أحد الشوارع، بينما بدا أن البقرة الضالة جائعة، وتتطلع إلى كومة الأعشاب الخضراء التي يحملها الرجل.

ولهذا دفعت الرجل أول مرة، لكنه ابتعد عن طريقها قبل أن يستدير ويتحدث مع أحد الباعة في محله.

في تلك اللحظة، اقتربت البقرة الجائعة وضربت الرجل في ظهره، مستخدمة قرنيها ليطير الرجل والاعشاب الخضراء في الهواء، ويسقط هو في حفرة، بينما تبعثر النبات على الأرض.

وبسرعة يندفع عدد من الرجال لمساعدة الرجل المذهول وإخراجه من الحفرة، والاطمئنان عليه، بينما أسرعت البقرة نحو الأعشاب المتناثرة وبدأت بالتهامها.

وقالت الصحيفة، من غير الواضح إذا ما كان الرجل قد أصيب بسبب سقوطه في الحفرة، لكن الواضح أن أحداً لم يستطع توبيخ البقرة، فهي الحيوان المقدّس عند الهندوس. الهند

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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