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هبوط النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل

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هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل هبوط النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل
مع استمرار المخاوف في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا"

هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل

تراجعت النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب، في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" عالمياً، إذ تجاوزت الإصابات 40 مليوناً.

وتعهدت مجموعة "أوبك +" بمواصلة دعم سوق الخام وسط زيادة المخاوف المتعلقة بتداعيات ارتفاع الإصابات العالمية بالفيروس.

على الجانب الآخر، أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، بأن خطة مجموعة "أوبك +" لزيادة الإنتاج المقررة بدءاً من يناير قد يتم تعديلها عند الضرورة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3%، إلى 42.48 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.57 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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