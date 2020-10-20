"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر

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أطلقته في بداية عام 2016 ولم يتمكن من المنافسة مع التطبيقات الأخرى المشابهة له

قررت شركة "جوجل" الأمريكية، إزالة أحد تطبيقاتها الموثوقة من متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي"، وأعلنت موعدًا منتظرًا في الأول من ديسمبر المقبل.

وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن جوجل أزالت تطبيق "تراستد كونتاكتس" لجهات الاتصال الموثوق بها من متجر "جوجل بلاي".

كما أعلنت "جوجل" أنها ستزيل كل الدعم التقني والفني عن التطبيق في الأول من ديسمبر المقبل.

ويختص هذا التطبيق بتنظيم كل مستخدم مجموعة من جهات الاتصال الموثوق بها بالنسبة له، ليتواصل سريعًا معها؛ خاصة لأصحاب الشركات والأعمال، ولكن يبدو أن الشركة لاحظت أن التطبيق لم يحظَ بالشعبية المطلوبة، فقررت إزالته من "جوجل بلاي" وإنهاء الدعم الفني له.

وكانت "جوجل" قد أطلقت هذا التطبيق في عام 2016، وفي بدايته حَظِيَ بشعبية ملحوظة؛ لكنه لم يتمكن من المنافسة مع التطبيقات الأخرى المشابهة له.

وأوضحت "جوجل" أنها تركز حاليًا على تطبيق "خرائط جوجل"، الذي يقدم كل هذه الوظائف تقريبًا.جوجل