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الهلال: إعارة الواكد للقادسية.. وعودة "كاريلو" للتدريبات

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الفرج يواصل برنامجه التأهيلي

الهلال: إعارة الواكد للقادسية.. وعودة

شارك البيروفي أندريه كاريلو محترف الهلال، في تدريبات فريقه، اليوم الاثنين، بعد خروجه من العزل الصحي الذي خضع له بعد عودته من المشاركة الدولية، كما ظهر سلمان الفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.

ونفذ مدرب الفريق الروماني رازفان، مناورة على جزء من الملعب شهدت مشاركة سالم الدوسري وحمد العبدان.

من جانب آخر أعارت إدارة الهلال، محمد الواكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى القادسية لمدة موسم رياضي واحد.

الهلال: إعارة الواكد للقادسية.. وعودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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