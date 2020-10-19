أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمريكيون سئموا منه".."" يصف خبير الأوبئة "فاوتشي" بـ"الكارثة"

Print
"الأمريكيون سئموا منه".."ترامب" يصف خبير الأوبئة "فاوتشي" بـ"الكارثة" "الأمريكيون سئموا منه".."" يصف خبير الأوبئة "فاوتشي" بـ"الكارثة"
طمأن العاملين في حملته بأنه لا يزال أمامه طريق للفوز بالانتخابات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم (الاثنين)، خبير المستجد أنطوني فاوتشي بأنه "كارثة"، وسعى لطمأنة العاملين في حملته الانتخابية بأنه لا يزال أمامه طريق للفوز بالانتخابات بعد 15 يوماً على الرغم من تراجع أرقام استطلاعات الرأي.

وقال "ترامب" في اتصال هاتفي مع نشطاء حملته التي سمحت للصحفيين بالانضمام إليه: "لقد سئم الناس من سماع فاوتشي وكل هؤلاء البلهاء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن الأمريكيين سئموا القيود المفروضة على انتشار الوباء".

واشتكى "فاوتشي" علناً من الاستشهاد به في إعلان حملة إعادة انتخاب "ترامب"، وذكر في مقابلة بثتها قناة "سي بي إس" أنه لم يفاجأ بأن "ترامب" نفسه أصيب بالفيروس.

و"فاوتشي" ، 79 عاماً ، هو واحد من أكثر العلماء احتراماً في الولايات المتحدة، وخدم في عهد الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين، ويشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984.

وكان "ترامب" و"فاوتشي"، أحد أعضاء فريق العمل الخاص بفيروس كورونا، على خلاف حول أفضل السبل للتعامل مع جائحة كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغرس يوافق على مرشحة ترامب للمحكمة

الكونغرس يوافق على مرشحة ترامب للمحكمة

العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا

العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا

جالي فيروس كورونا الضعيف.. كمامة قليلة تمنع بلاوى كثيرة

جالي فيروس كورونا الضعيف.. كمامة قليلة تمنع بلاوى كثيرة

الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

شبكة عيون الإخبارية