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جامعة جازان تقدم أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" في 7 أسابيع

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جامعة جازان تقدم أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" في 7 أسابيع جامعة جازان تقدم أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" في 7 أسابيع
تضمنت 289 ألف ساعة دراسية لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة

جامعة جازان تقدم أكثر من 111 ألف محاضرة

قدمت جامعة جازان أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" لطلبتها خلال 7 أسابيع منذ بدء الدراسة للفصل الجامعي الأول لهذا العام، قدم خلالها 2.711 عضو هيئة تدريس بالجامعة 2.287 مقررًا لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة، فيما سجلت مقاييس الفصول الافتراضية أرقامًا متميزة بتسجيل 111.190 محاضرة بمدة إجمالية بلغت 289.396 ساعة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على أن إشادة ست جهات عالمية بجهود المملكة في سرعة الاستجابة وتعدد الخيارات والتحسين المستمر للتعليم خلال جائحة كورونا يعد منجزًا وطنيًا فريدًا على مستوى العالم في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من دعم غير محدود من قياداتنا الرشيدة -حفظها الله-، كما يجسد الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات بإشراف ومتابعة دقيقة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال "القحطاني" إن ما تحققه الجامعة من نجاحات متميزة يعود لتميز طلاب وطالبات الجامعة، موجهًا شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكليات على جهودهم ولشركاء الجامعة من الأسر وأولياء الأمور لمساهمتهم في صناعة وتحقيق النجاح الذي سخرت له الجامعة منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن العمادة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية بما يعزز من تميزها في تقديم برامجها التعليمية "عن بعد"، عبر منظومة خدمات متنوعة تسهم في تعزيز نجاح العملية التعليمية التي تؤكدها الأرقام.

وأشار "غاشم" إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال السبعة أسابيع الماضية أظهرت تميزًا في الأداء الالتزام، حيث بلغت لوحات النقاش 112.318 لوحة نقاش، فيما تم استعراض 8.187.895 ملفًا.جامعة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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