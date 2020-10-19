أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة المهندسين" تحتفي بمكتب هندسي وطّن كوادره 100% في الأحساء

Print
"هيئة المهندسين" تحتفي بمكتب هندسي وطّن كوادره 100% في الأحساء "هيئة المهندسين" تحتفي بمكتب هندسي وطّن كوادره 100% في الأحساء
حسين الشمري: أنموذج وطني يستحق الإشادة وعمل يستحق الدعم والتأييد

احتفى رئيس مجلس إدارة الهيئة للمهندسين المهندس حسين الشمري، بأحد المكاتب الهندسية المحققة لنسبة توطين كوادرها البشرية بنسبة 100%، وذلك ضمن أعمال زيارته التفقدية لفرع الهيئة بالأحساء.

واطلع الشمري؛ على سير الأعمال ومنجزات المرحلة وسبل تطوير الأداء وتجاوز العقبات، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للهيئة.

حضر اللقاء أمين الأحساء المكلف المهندس فؤاد الملحم، وعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الملك فيصل الدكتور ماجد الشمري، حيث جرت مداولة النقاش حول إستراتيجية الهيئة وأبرز إنجازاتها وتحديات اللجنة التنسيقة.

وأبدى رئيس مجلس الإدارة الشمري، سعادته بما حققه المكتب الهندسي من توطين كوادره بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه أنموذج وطني يستحق الإشادة، وعمل يستحق الدعم والتأييد حتى نتوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر الهندسية التي تقود تنمية وتطوير بلادنا في مختلف القطاعات الهندسية.

وأكد الشمري، عقب الزيارة، أهمية تضافر الجهود وتنسيق الأداء لإيصال خدمات الهيئة إلى مستفيديها وخدمة مهندسي المنطقة، مضيفاً أن الفروع تمثل الهيئة السعودية للمهندسين لدى الجهات المختصة.الهيئة السعودية للمهندسين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

شبكة عيون الإخبارية