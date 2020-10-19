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تراجع النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا للبرميل

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تراجع أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا للبرميل تراجع النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا للبرميل
وسط مخاوف حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من "كورونا"

تراجع أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا للبرميل

تراجعت النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة "كورونا"؛ إذ أظهرت البيانات نمو الصين بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث من 2020، وفي ترقب اجتماع لمجموعة "أوبك+".

وبحسب البيانات ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، وهي وتيرة أقل من توقعات زيادته 5.2%.

بينما من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لدى مجموعة "أوبك+" اجتماعًا لتقييم وضع السوق في وقت لاحق اليوم.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 42.88 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.2% عند 40.82 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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