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كورونا.. 10982 إصابة جديدة بالبرازيل و29837 حالة بفرنسا

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كورونا.. 10982 إصابة جديدة بالبرازيل و29837 حالة بفرنسا كورونا.. 10982 إصابة جديدة بالبرازيل و29837 حالة بفرنسا
خلال الساعات الـ 24 الماضية

كورونا.. 10982 إصابة جديدة بالبرازيل و29837 حالة بفرنسا

سجّلت البرازيل 230 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي 153905 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بلغ خمسة ملايين و235344 إصابة منذ بداية الجائحة، بعد أن كشفت الاختبارات إيجابية 10982 حالة جديدة خلال الفترة نفسها.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 4.65 مليون مريض بعد شفائهم.

فرنسا

ذكرت وكالة الصحة العامة الفرنسية، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض الجديد (كوفيد-19) في فرنسا ارتفع بواقع 29837 أمس الأحد، ليصل العدد التراكمي للمصابين إلى 897034، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 85 حالة في يوم واحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 33477.

وارتفع إجمالي الإصابات بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، وخاصة بين الشباب، ما جعل تفرض حظر التجوال في تسع مدن كبيرة، من بينها باريس، من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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