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أمير تبوك يلتقي مساعد مسؤول البرنامج الوطني للمناطق

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أمير تبوك يلتقي مساعد مسؤول البرنامج الوطني للمناطق أمير تبوك يلتقي مساعد مسؤول البرنامج الوطني للمناطق
نوه بدعم القيادة اللامحدود لتعزيز التنمية المجتمعية

أمير تبوك يلتقي مساعد مسؤول البرنامج الوطني للمناطق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمنطقة تبوك المهندس محمد بن عبد الكريم الجلوي.

واطلع الأمير فهد بن سلطان، خلال اللقاء، على تقرير مفصل عن أعمال البرنامج الوطني بتبوك، مثمنًا الجهود التي يبذلها العاملون في البرنامج.

ونوه بالدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتعزيز التنمية المجتمعية.

‏وأعرب المهندس "الجلوي" عن شكره وتقديره لأمير تبوك على متابعته ودعمه المتواصل للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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