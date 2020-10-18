أخبار عاجلة

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية -
الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك -
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" -
فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة -
مع قدوم فصل الشتاء.. كيف نفرق بين الإنفلونزا وكورونا؟ -
تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا -
لمواجهة تفشى كورونا .. "سلوفاكيا" تفرض قيودًا صارمة على التجول مع إغلاق جزئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زرعها "الحوثي" والضحايا أطفال ونساء.. "مسام" ينتزع 1,413 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

Print
زرعها "الحوثي" والضحايا أطفال ونساء.. "مسام" ينتزع 1,413 لغمًا في اليمن خلال أسبوع زرعها "الحوثي" والضحايا أطفال ونساء.. "مسام" ينتزع 1,413 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
الميليشيات الانقلابية نشرتها في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة

زرعها

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020م , من انتزاع 1,413 لغمًا، منها 263 لغمًا مضادة للدبابات، و1,109 ذخائر غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.


وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 192,467 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية