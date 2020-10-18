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مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات

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مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات
للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1110 مخالفات عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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