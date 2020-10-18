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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 39.7 مليون حالة

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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 39.7 مليون حالة عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 39.7 مليون حالة
تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات تليها الهند ثم البرازيل

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 39.7 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 39.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 39 مليوناً و671 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 27.3 مليون، بينما اقترب عدد الوفيات من المليون و110 آلاف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبيرو وفرنسا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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