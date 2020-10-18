أخبار عاجلة

منتج "الهيبة" يكشف عن مفاجآت سارة لعشاق المسلسل -
يزوره المشاهير.. منزل عمره 100 عام يتحول إلى "حديقة سرية" ستثير فضولك -
تمارين رياضية باستخدام الكرسي لمن يجلس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة أثناء العمل -
الكاتب الصحفي عادل حمودة يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون وعلاقتها بتنظيم الإخوان الإرهابي | من مصر -
تحليل الكاتب الصحفي عادل حمودة لوثائق هيلاري كلينتون وعلاقتها بتنظيم الإخوان وإمارة قطر | من مصر -
الانتخابات الأمريكية.. المعركة تزداد سخونة بين ترامب وبايدن (حلقة كاملة) -
لقاء كامل مع الكاتب الصحفي عادل حمودة | من مصر -
محمود محيي الدين مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وممثلًا لمصر والمجموعة العربية | من مصر -
عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي: هجوم ترامب على "فاوتشي" سببه تزايد الإصابات بفيروس كورونا -
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي عميد المراسلين الأجانب في مصر | من مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق

Print
النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق
في ختام الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق

تستكمل مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تُقام أربع مباريات في الظهور الأول لأندية النصر والأهلي والاتحاد.

الباطن - الأهلي

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن حيث يسعى الباطن لتحقيق نتيجة ايجابية تساعده في المعترك الطويل فيما يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره على خلفية نتائج الموسم الماضي.

النصر - الفتح

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض إذ يسعى الفتح لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض القلق الذي تسبب فيه لجماهيره فيما يسعى النصر لبداية قوية لتعويض جماهيره عن خسارة اللقب الموسم الماضي.

ضمك - الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.

يسعى ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية ليبتعد مبكرًا عما حدث له الموسم الماضي حيث كان مهددًا بالهبوط فيما يسعى الرائد لمواصلة نتائج الموسم الماضي الجيدة.

الاتحاد - الاتفاق

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

يسعى الاتحاد مبكرًا لتعويض جماهيره عن النتائج السيئة طيلة الموسمين الماضيين بتحقيق الفوز فيما يسعى الاتفاقيون لتحقيق النتيجة ذاتها لتكون بداية جيدة للفريق.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء

ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء

"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر

"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر

شبكة عيون الإخبارية