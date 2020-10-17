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عيادات طبية مرئية واستشارات أسرية ودوائية بـ"نفسية أبها"

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عيادات طبية مرئية واستشارات أسرية ودوائية بـ"نفسية أبها" عيادات طبية مرئية واستشارات أسرية ودوائية بـ"نفسية أبها"
خصصت عددًا من الأرقام لتلقي استشارات المستفيدين للإجابة عنها

عيادات طبية مرئية واستشارات أسرية ودوائية بـ

اختتم مستشفى الصحة النفسية بأبها (مركز إرادة) فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية للعام الحالي 2020م، التي أُقيمت تحت شعار "الصحة النفسية للجميع"، واشتملت على الاستشارات الطبية والنفسية وعلاج الإدمان عن طريق العيادات المرئية (عن بُعد)، والاستشارات الأسرية والاجتماعية، والاستشارات الدوائية، والاستشارات حول علاج الإدمان والطرق الصحيحة للتعامل مع المدمن، من خلال عدد من الأرقام المباشرة التي تم تخصيصها لتلقي استفسارات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى محاضرة توعوية عن طريق برنامج (زووم). وقد استفاد من جميع الخدمات المقدمة قرابة 231 مستفيدًا ومستفيدة.

وأوضحت "صحة عسير" أن إقامة الفعالية يأتي بتوجيهات المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بتفعيل المناسبة باستخدام التقنية الحديثة للوصول إلى المستفيدين (عن بًعد) حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيّنت "صحة عسير" أن إدارة المستشفى عملت على استخدام التقنية الحديثة من خلال العيادات المرئية وبرنامج "زووم"، إضافة إلى تخصيص عدد من الأرقام لتلقي استشارات المستفيدين للإجابة عنها من خلال أطباء استشاريين متخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومختصين في علاج الإدمان والاستشارات الدوائية.

واستفاد من العيادات المرئية 53 شخصًا، كما أقيمت محاضرة طبية قدمها استشاري الطب النفسي الدكتور محمد زايد عبر برنامج "زووم" بعنوان "اليوم العالمي للصحة النفسية 2020.. استثمار أكثر في الصحة النفسية يعني وصول أفضل للجميع"، وذلك يوم الأحد 11 أكتوبر 2020م. وقد حضر المحاضرة 85 شخصًا، وأجاب الاستشاري المحاضر في نهاية المحاضرة عن الكثير من استفسارات الحضور.

واستفاد من الاستشارات الأسرية والاجتماعية 39 شخصًا، فيما استفاد من الاستشارات الدوائية 21 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من استشارات علاج الإدمان وطرق تعامل الأسرة مع المدمن 33 شخصًا، إضافة إلى تفعيل الشاشات الإلكترونية في المستشفى للتوعية الصحية عن كل ما يتعلق بالصحة النفسية والإدمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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