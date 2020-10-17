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إيران.. ضحايا كورونا فوق الـ30 ألفاً والإصابات تتخطى النصف مليون

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إيران.. ضحايا كورونا فوق الـ30 ألفاً والإصابات تتخطى النصف مليون إيران.. ضحايا كورونا فوق الـ30 ألفاً والإصابات تتخطى النصف مليون
سجلت 4103 إصابات جديدة و253 ضحية.. 30 إقليماً في وضع صحي خطير

إيران.. ضحايا كورونا فوق الـ30 ألفاً والإصابات تتخطى النصف مليون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 4103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 253 وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد الوفيات مستوى 30 ألف حالة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 4.103 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 526.490، منهم 4.721 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 253 وفاة جديدة وارتفاع الإجمالي إلى 30.123".

ولفت البيان بحسب " اليوم" إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 423.921، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4.482.263.

وتم تسجيل 30 إقليماً (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير وهي 27 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي ، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، كردستان.

و3 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: هرمزغان، فارس، غلستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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