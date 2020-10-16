أخبار عاجلة

وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء -
فرنسا .. أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة -
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحيفة "بلجيكية": مهاجم برازيلي شاب يقترب من الانضمام لـ"الهلال"

Print
صحيفة "بلجيكية": مهاجم برازيلي شاب يقترب من الانضمام لـ"الهلال" صحيفة "بلجيكية": مهاجم برازيلي شاب يقترب من الانضمام لـ"الهلال"

صحيفة

كشفت تقارير صحفية هولندية أن المهاجم البرازيلي الشاب فيلبي ميكائيل، لاعب بيرشوت البلجيكي، قد ينتقل للهلال في الفترة المقبلة بسبب ملكية النادي للأمير عبد الله بن مساعد.

وقالت صحيفة "voetbalnieuws" إن اللاعب مطلوب أيضًا في نادي فلامنغو البرازيلي بيد أن النادي البلجيكي رفض عرضهم لضم اللاعب الذي كان بقيمة نصف مليون دولار.

يُذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 19 عامًا (من مواليد عام 2001)، كما تبلغ قيمته السوقية نحو 450 ألف يورو، ويلعب كرأس حربة صريح.

من جهة أخرى، رفضت إدارة نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي مجرد سماع أي عروض من الهلال لضم لاعبها الأرجنتيني لوتشيانو فيتو صاحب الـ 26 عامًا.

وقالت صحيفة "noticiasaominuto" البرتغالية إن إدارة النادي هناك ترى أن اللاعب من العناصر المهمة في الفريق، التي لا يمكن التخلي عنها في الفترة المقبلة.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"

وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

شبكة عيون الإخبارية