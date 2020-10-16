"جود الإسكان": 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأسر الأشدّ حاجة

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بعد 500 يوم على انطلاقها

أعلنت منصّة "جود الإسكان" تخطّي حاجز المليون مساهم ممن بذلوا عطاءاتهم وجادوا بما لديهم لدعم الأسر الأشدّ حاجة للمسكن، وذلك بالتزامن مع مرور 500 يوم على انطلاق المنصة.

وعبّر العاملون على المنصّة عن امتنانهم العميق لشركاء الخير الذين قدّموا الدعم السكني من خلال قنوات الدعم المتاحة عبر المنصة الإلكترونية، كما ثمّنوا الدعم السخي الذي حظيت به المنصة في بدايتها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم 100 مليون ريال، و50 مليون ريال من وليّ عهده الأمين- حفظهما الله-.

وتواصل "جود الإسكان" مسيرتها الخيرية عبر سواعد المساهمين من أبناء الوطن المعطاء بتمكين 863 أسرة من تملُّك المسكن المناسب، ودعم تكاليف الإيجار لنحو 2,692 أسرة؛ ما ساهم في تخفيف معاناتهم وسدّ احتياجها للسكن.

وأشاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على حسابه عبر منصة "تويتر" بما حققته "جود الإسكان" بالوصول إلى ما يتجاوز 1.4 مليون من المساهمين في منصة جود؛ وذلك بعد 500 يوم من تدشين المنصة، مُبديًا سعادته بما حقّقته المنصّة من دور مجتمعي وإنساني رائد من خلال دعم الأسر الأشدّ حاجة للمسكن، وقد شكر باسم الأسر المستفيدة كافة المساهمين الداعمين.

وتُعَدّ منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية، من خلال العمل على إيصال العطاءات الخيرية إلى مستحقّيها بأيسر الطرق وأسرعها، ووفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقّه الحقيقي.

منصة جود الإسكان