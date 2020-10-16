أخبار عاجلة

وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء -
فرنسا .. أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة -
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص

Print
غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص
قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد

غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص

أعلنت وزارة الدفاع في غينيا، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص، العقيد مامادي كوندي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مسلحين أطلقوا النار على الثكنة العسكرية ليل الخميس/الجمعة، متسببين في إصابة قاتلة للعقيد مامادي كوندي".
وأوضحت الوزارة أن القوات الغينية بدأت فورًا بعد الهجوم في تأمين الثكنة، وأطلقت عملية تمشيط للمنطقة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول منفذي الهجوم.
وأضافت: "الوضع تحت السيطرة"، وتقدمت بالتعزية إلى الشعب الغيني وإلى الرئيس ألفا كوندي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"

وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

شبكة عيون الإخبارية