"النقل" تنجز 260 كلم من أعمال الطرق وتركب 985 لوحة خلال سبتمبر

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شملت تركيب الحواجز الخرسانية والمعدنية والكيبلية وأعمال دهانات

نفذت وزارة النقل خلال شهر سبتمبر الماضي لعام 2020م، عدداً من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة كافة؛ للإسهام في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات عليها، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الترابية والقيام بأعمالها.

وتفصيلاً، فقد عكفت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، من خلال تركيب وصيانة (985) لوحة من اللوحات التحذيرية والإرشادية، وإنجاز حوالي 260 كيلومتراً من أعمال الطرق، والتي شملت تنفيذ أعمال تركيب حواجز (دورانية)، وتنفيذ سياج للطرق، بالإضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق، بالإضافة إلى أعمال الحواجز الخرسانية والمعدنية والكيبلية.

كما تم مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (11765) كيلومتراً، والانتهاء من نظافة مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(12665) موقعاً، وذلك ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والوقائية.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد أنهت الوزارة مسح وتقييم (60) جسراً، كما قامت بحزمة من الأعمال على أكثر من 17 ألف كيلومتر، وذلك من خلال مسح الأضرار بالأسطح الإسفلتية، وقياس معامل الوعورة العالمي للطرق، وقياس القوة الإنشائية والانحراف في طبقات الرصف، بالإضافة إلى قياس سماكات طبقات الرصف، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق، والمسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق، والمسح الجغرافي للمسارات الطولية، تأتي هذه الأعمال تعزيزاً لكفاءة التشغيل من خلال فحص الطرق وتحديد احتياجاتها.

وعن الطرق الترابية، فقد أنهت وزارة النقل أعمال مسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (8240) كيلومتراً، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بحوالي (11740) متراً مكعباً، ما يسهم في رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق، بالإضافة إلى تنفيذها 14 مشروعاً تنموياً آخر على صعيد الطرق بإجمالي أطوال (207) كيلومترات.

وتحرص الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة، ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وزارة النقل