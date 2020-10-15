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الصليب الأحمر في اليمن: عملية تبادل الاسرى شملت 1000 شخص

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الصليب الأحمر في اليمن: عملية تبادل الاسرى شملت 1000 شخص الصليب الأحمر في اليمن: عملية تبادل الاسرى شملت 1000 شخص
استخدام 5 طائرات في اتمام العملية

الصليب الأحمر في اليمن: عملية تبادل الاسرى شملت 1000 شخص

كشفت هيئة الصليب الأحمر في اليمن تفاصيل عملية تبادل الاسرى، وقالت انها شملت 1000 شخص، وأضافت هيئة الصليب الأحمراليمني انه تم استخدام 5 طائرات في عملية تبادل الأسرى.
وأكدت هيئة الصليب الأحمر في اليمن أن عملية تبادل الأسرى خطوة إيجابية نحو السلام، طبقاً لـ"العربية".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيراً سعودياً و (4) أسرى سودانيين.
وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة
وأكد المتحدث أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكريه بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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