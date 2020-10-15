أخبار عاجلة

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ "منشآت" يزور "جاهز" وينوه بقدرة الشباب السعودي على المنافسة

Print
اطلع على العمليات والأنشطة اليومية للشركة وخطواتها السريعة نحو مقدمة السوق

محافظ

زار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد شركة جاهز الدولية في مقرها الرئيس في الرياض، حيث اطلع على العمليات والأنشطة اليومية للشركة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجاهز غصاب المنديل أمام المحافظ أهم تطورات المنشأة الشابة، وخطواتها السريعة نحو مقدمة السوق في السنة الرابعة من عمر التطبيق المنتشر حاليًا في السعودية.

وعلى هامش الزيارة نوه محافظ "منشآت" بقدرة الشباب السعودي على المنافسة والتميز في جميع المجالات مقدما شكره لمسؤولي جاهز على ما شاهده من إمكانيات تعتمد على شباب سعوديين مؤهلين وقادرين على صناعة الفرق.

وقال المنديل اعتمدنا كثيرًا في جاهز على الكوادر السعودية، والسبب أنهم الأجود وليس لأنهم سعوديون فقط"، مبينًا أن الأرقام في تصاعد يومي بالنسبة للمستفيدين الجدد من تطبيق جاهز، وأن "تركيز التطبيق على رفع معايير الجودة في العمليات وأن هدف الشركة أن تكون الرقم واحد بالمملكة ومن ثم التوسع في الدول العربية.

وفي نهاية الزيارة قدم المنديل شكره لمحافظ "منشآت" على الدعم الكبير الذي يجده الجميع من الهيئة التي تحرص على التعامل كشريك أساسي في دعم المشاريع من منطلق وطني رائع.

رافق محافظ هيئة منشآت في زيارته نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام الذكير وعدد من مسؤولي الهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

شبكة عيون الإخبارية