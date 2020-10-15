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طائرة تقل 19 أسيراً من التحالف تقلع من صنعاء في طريقها للسعودية

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الطائرة التي تقل أسرى القوات اليمنية الشرعية وصلت إلى مطار سيئون

طائرة تقل 19 أسيراً من التحالف تقلع من صنعاء في طريقها للسعودية

أقلعت طائرة تقل 19 أسيراً من التحالف من صنعاء في طريقها للسعودية وفق نبأ عاجل بثته إخبارية "العربية"، فيما وصلت قبل قليل الطائرة التي تقل أسرى القوات اليمنية الشرعية إلى مطار سيئون.

وكانت قد كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الهلال الأحمر السعودي واليمني يساعدان في عملية تبادل الأسرى في اليمن والتي انطلقت اليوم وتعد هي الأكبر على الإطلاق.

وفي وقت سابق اليوم أقلعت طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وأخرى للحكومة الشرعية وينتظر ان تشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 شخصاً من بينهم سعوديون وسودانيون.

ووفق "رويترز"، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن الطائرات التي تحمل أسرى ومعتقلين سيتبادلهم الطرفان المتحاربان في اليمن، ستقلع اليوم الخميس في عملية لإعادة حوالي 1000 رجل إلى ديارهم عبر خطوط القتال.

واتفق التحالف العربي والحوثيين الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجيناً، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر يارا خواجة: "فرق اللجنة الدولية موجودة في مطارات مختلفة، الاستعدادات جارية.. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، نأمل أن تتم عملية الافراج في الساعات القليلة المقبلة".

وذكر شاهد من "رويترز" أن طائرة تابعة للجنة الدولية من المتوقع أن تقل الحوثيين الذين أطلق التحالف سراحهم هبطت في مطار سيئون في محافظة حضرموت التي تسيطر عليها .

وذكر شهود من "رويترز" أن "طائرتين من المتوقع أن تقلا أعضاء من التحالف الذي تقوده أطلق الحوثيون سراحهم هبطتا في مطار صنعاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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