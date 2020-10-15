أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبر "زوم".. لقاء لـ"تعليم مكة" يبلور علاقة الأقمار الصناعية بحياة الإنسان

Print
عبر "زوم".. لقاء لـ"تعليم مكة" يبلور علاقة الأقمار الصناعية بحياة الإنسان عبر "زوم".. لقاء لـ"تعليم مكة" يبلور علاقة الأقمار الصناعية بحياة الإنسان
استهدف اللقاء الطلاب والطالبات للتوعية وزيادة المعرفة ببرامج الفضاء وأهميته

عبر

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين- بنات"، اللقاء العلمي "الأقمار الصناعية وتحسين حياة الإنسان"، اليوم الخميس، عن طريق برنامج "زوم"؛ وذلك بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز.

واستهدف اللقاء طلاب وطالبات التعليم العام؛ وذلك بهدف التوعية وزيادة المعرفة ببرامج الفضاء وأهميته، وتوفير فعاليات فريدة من نوعها في التوعية والتعليم في مجال الفضاء وتثقيف الناس حول العالم حول الفوائد التي يحصلون عليها من الفضاء، وتشجيع زيادة استخدام الفضاء لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما استهدف اللقاء إظهار الدعم العام للبرامج الفضائية، وتحفيز الشباب نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز التعاون الدولي والتوعية والتعليم في مجال الفضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية