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"ما ينسكت عنه".. تعزيز للوقاية وحماية من التحرش بأنواعه

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"ما ينسكت عنه".. تعزيز للوقاية وحماية من التحرش بأنواعه "ما ينسكت عنه".. تعزيز للوقاية وحماية من التحرش بأنواعه
تركز مضامين الحملة على إبراز خطورة الصمت وأثره السلبي

أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بالتعاون مع متخصصين وجمعيات مهتمة بحماية الطفل، حملة بعنوان "ما ينسكت عنه"، لحماية الأطفال من التحرش.

وتُركز مضامين الحملة على إبراز خطورة الصمت وأثره السلبي في إيذاء الطفل؛ فضلًا عن الدور المجتمعي توعويًّا.

وتتضمن الحملة التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وسائط توعوية وتوزيع مطبوعات إرشادية ومحاضرات تثقيفية، إلى جانب تقديم الاستشارات المتخصصة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع.

وخصص مجلس الصحة الخليجي ضمن الحملة، موقعًا إلكترونيًّا، يوفر مختلف المعلومات المتخصصة التي تحتاج إليها الأسر؛ بهدف تعزيز الوقاية وحماية أو علاج أطفالهم من التحرش بأنواعه، إضافة إلى توفير قاعدة معلومات عن المتخصصين والجمعيات وخطوط مساندة الطفل في الدول الأعضاء.مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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