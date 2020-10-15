أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير التعليم بـ"بشرق مكة" يدشن مبادرة "ابنك ابني" بابتدائية زيد بن أسلم

Print
تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بتوفير أجهزة إلكترونية لعدد من الطلاب

مدير التعليم بـ

دشن مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة" الدكتور عبدالله بن علي الزهراني، اليوم الخميس، مبادرة "ابنك ابني"؛ وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وأداء للرسالة التعليمية.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير أجهزة إلكترونية لعدد من التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لظروفهم المادية.

يُذكر أن المبادرة بادر بها منسوبو المدرسة بجهود ذاتية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التعلم عن بُعد لظروفهم المادية وعجز الأسرة عن توفير أجهزة لهم.

ورافق مدير مكتب التعليم بـ"شرق مكة"، مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية يحيى عبدالله المالكي، والمنسق الإعلامي لمكتب تعليم الشرق علي الشيخي.

وتجوّل مدير المكتب ومساعده في المدرسة، واطلعا على سير العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وأوضح قائد المدرسة فايز الحارثي حجم الزيارة والمشاركة في المبادرة وما لها من أثر نفسي على أبنائه الطلاب ومشاركتهم الفرحة، وما قدمه من كلمات ضافية وشافية تعزز سير التعلم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

وفي نهاية الزيارة قدّم مدير مكتب التعليم ومساعده شكرهما وتقديرهما لمنسوبي المدرسة، على جهودهم المبذولة وتفانيهم وإخلاصهم في العملية التعليمية عن بُعد.

مدير التعليم بـ

مدير التعليم بـ

مدير التعليم بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية