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واشنطن تشكر لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

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واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن واشنطن تشكر لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن
عبر بيان قدّمه مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" صباح اليوم

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

شكرت الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية على جهودها في تأمين الإفراج عن مواطنيْن أمريكييْن محتجزيْن لدى الحوثيين في اليمن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في بيان اليوم الخميس: "نتقدم بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، على جهود المملكة لتأمين الإفراج عن الأمريكييْن (ساندرا لولي، وميكائيل جيدادا) اللذيْن كانا محتجزين كرهائن لدى الحوثيين في اليمن".المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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