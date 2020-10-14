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ينتج قريباً.. الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثانٍ مضاد لـ "كورونا"

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ينتج قريباً.. الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثانٍ مضاد لـ "كورونا" ينتج قريباً.. الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثانٍ مضاد لـ "كورونا"
الحزمة الأولى تشمل 60 ألف جرعة

ينتج قريباً.. الرئيس الروسي يعلن تسجيل لقاح ثانٍ مضاد لـ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء) تسجيل لقاح ثان ضد المستجد.

وبين "بوتين" أن اللقاح الجديد من تطوير مركز فيكتور الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وأشار إلى أن تعتزم تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريباً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

من ناحيتها، أوضحت نائبة رئيس تاتيانا غوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا، أن الحزمة الأولى من لقاح مركز فيكتور، التي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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